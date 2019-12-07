FOODOBOZ | Салат с мидиями и рисом
Салат содержит креветки, мидии, рис, лук, вареные яйца, специи, а также заправку в виде майонеза.
Комплексно все эти ингредиенты формируют удивительно вкусное блюдо, которое понравится всем вашим гостям без исключения.
ингредиенты
Вареный рис - 1 стакан
Лук - 1 шт.
Яйца - 2 шт.
Мидии - 200 г.
Креветки - 200 г.
Майонез - по вкусу
Перец - по вкусу
Соль - по вкусу
Сахар - 1 ч. Л.
Уксус - 2 ст. л.
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