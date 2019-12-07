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7 декабря • обновлено в 08:05
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FOODOBOZ | Салат с мидиями и рисом

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Салат содержит креветки, мидии, рис, лук, вареные яйца, специи, а также заправку в виде майонеза.

Комплексно все эти ингредиенты формируют удивительно вкусное блюдо, которое понравится всем вашим гостям без исключения.

ингредиенты

Вареный рис - 1 стакан

Лук - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Мидии - 200 г.

Креветки - 200 г.

Майонез - по вкусу

Перец - по вкусу

Соль - по вкусу

Сахар - 1 ч. Л.

Уксус - 2 ст. л.

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Тема
FOOD OBOZ
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