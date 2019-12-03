FOODOBOZ | Салат с горошком

Сегодня мы хотим вам предложить рецепт довольно простого салата, который вы сможете приготовить для повседневного стола или даже при необходимости для праздничного.

Основным ингредиентом этого блюда зеленый консервированный горошек. Его сладкий вкус хорошо дополнит свежий огурец, зеленый лук и вареные яйца. В качестве заправки лучше брать сметану, однако вы отталкивайтесь от собственных вкусов и возможностей. Вместо сметаны можно брать любой майонез.

ингредиенты

Консервированный зеленый горошек - 1 банка

Свежие огурцы - 1 шт.

Яйца - 3-4 шт.

Зеленый лук - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Сметана - По вкусу

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