FOODOBOZ | Салат с помидорами
Салат с помидорами – это хороший вариант для того, чтобы удивить родных и близких очередной вкусной кулинарной новинкой.
Он подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Приготовить его можно очень быстро, поэтому этот рецепт подойдет и для хозяек, которые часто угощают неожиданных гостей.
ингредиенты
Помидор - 3 шт.
Колбаса - 150 г.
Сыр твердый - 50 г.
Петрушка - 1 пучок.
Соль - по вкусу.
Перец черный молотый - по вкусу.
Майонез - 2 ст. л.
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