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1 декабря • обновлено в 08:30
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FOODOBOZ | Салат с помидорами

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Салат с помидорами – это хороший вариант для того, чтобы удивить родных и близких очередной вкусной кулинарной новинкой.

Он подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Приготовить его можно очень быстро, поэтому этот рецепт подойдет и для хозяек, которые часто угощают неожиданных гостей.

ингредиенты

Помидор - 3 шт.

Колбаса - 150 г.

Сыр твердый - 50 г.

Петрушка - 1 пучок.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Майонез - 2 ст. л.

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FOOD OBOZ
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