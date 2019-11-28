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30 ноября • обновлено в 11:24
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FOODOBOZ | Салат из помидоров и огурцов

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Витаминный овощной салат из огурцов и помидоров подойдет к любому блюду, то к мясу, то к гарнира.

Он легкий, вкусный и очень полезный, ведь его компоненты содержат большое количество витаминов. На приготовление салата целом можно потратить считанные минуты, а вот смаковать и растягивать удовольствие захочется довольно долго.

ингредиенты

Помидор - 2 шт.

Свежие огурцы - 2-3 шт.

Щавель - Несколько листочков.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зуб.

Сметана - 300 - 400 г.

Укроп - пучок.

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Тема
FOOD OBOZ
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