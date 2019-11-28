FOODOBOZ | Салат из помидоров и огурцов
Витаминный овощной салат из огурцов и помидоров подойдет к любому блюду, то к мясу, то к гарнира.
Он легкий, вкусный и очень полезный, ведь его компоненты содержат большое количество витаминов. На приготовление салата целом можно потратить считанные минуты, а вот смаковать и растягивать удовольствие захочется довольно долго.
ингредиенты
Помидор - 2 шт.
Свежие огурцы - 2-3 шт.
Щавель - Несколько листочков.
Лук - 1 шт.
Чеснок - 1 зуб.
Сметана - 300 - 400 г.
Укроп - пучок.
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