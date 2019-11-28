FOODOBOZ | Салат "Тбилиси"
Салат сытный благодаря большому количеству ингредиентов и говядине, сочный – благодаря овощам, красивый – благодаря ризнобарью ингредиентов.
Пикантный – благодаря чеснока и острого перца, красный – -за отсутствия майонеза, идеальный – так вкусный, красивый, ароматный и не вреден!
ингредиенты
Говядина - 200 г.
Консервированная фасоль - 200 г.
Сладкий перец - 2 шт.
Острый перец - по вкусу
Красный лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Кинза - большой пучок
Грецкие орехи - 50 г.
Растительное масло - 4 ст. л.
Уксус - 3 ст. л.
Соль - по вкусу
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