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29 ноября • обновлено в 11:28
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FOODOBOZ | Салат "Тбилиси"

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Салат сытный благодаря большому количеству ингредиентов и говядине, сочный – благодаря овощам, красивый – благодаря ризнобарью ингредиентов.

Пикантный – благодаря чеснока и острого перца, красный – -за отсутствия майонеза, идеальный – так вкусный, красивый, ароматный и не вреден!

ингредиенты

Говядина - 200 г.

Консервированная фасоль - 200 г.

Сладкий перец - 2 шт.

Острый перец - по вкусу

Красный лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Кинза - большой пучок

Грецкие орехи - 50 г.

Растительное масло - 4 ст. л.

Уксус - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

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FOOD OBOZ
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