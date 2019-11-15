FOODOBOZ | Салат мясной с овощами

Мясной салат с овощами – достаточно простое блюдо, с которой многие знакомы.

Однако мы предлагаем интересный рецепт, благодаря которому традиционные компоненты приобретут особых вкусовых свойств. Такой салат понравится каждому, кто его попробует. Удачное сочетание ингредиентов сделает салат не слишком тяжелым. Овощи придадут легкости и сочности. Все это в сочетании со специями и кстати заправкой вызовет гастрономическое удовольствие в дегустаторов.

Хозяйке придется только слушать комплименты в свой адрес и радоваться тому, что гости остались сытыми и довольными.

ингредиенты

Мясо - 150-200 г.

Свежие огурцы - 2-3 шт.

Редис - 3-4 шт.

Помидор - 1-2 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Соль - по вкусу.

Оливковое масло - по вкусу.

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