FOODOBOZ | Салат с черносливом

Чернослив – это уникальный продукт, который часто используют в кулинарии для создания десертов, закусок и салатов, он не просто вкусный и ароматный, еще имеет значительные полезные свойства.

Сегодня мы предлагаем приготовить салат с черносливом. Кроме основного ингредиента нам также понадобится ветчина, грецкие орехи, вареные яйца, свежие огурцы, заправка в виде майонеза и, конечно, соль и перец.

Ветчина - 200 г

Яйца - 2 шт.

Свежие огурцы - 200 г.

Чернослив - 80 г.

Грецкие орехи - По вкусу

Майонез - 4 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

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