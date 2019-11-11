FOODOBOZ | Салат с черносливом

FOODOBOZ | Салат с черносливом109 Читать материал на украинском
Чернослив – это уникальный продукт, который часто используют в кулинарии для создания десертов, закусок и салатов, он не просто вкусный и ароматный, еще имеет значительные полезные свойства.
Сегодня мы предлагаем приготовить салат с черносливом. Кроме основного ингредиента нам также понадобится ветчина, грецкие орехи, вареные яйца, свежие огурцы, заправка в виде майонеза и, конечно, соль и перец.
Ветчина - 200 г
Яйца - 2 шт.
Свежие огурцы - 200 г.
Чернослив - 80 г.
Грецкие орехи - По вкусу
Майонез - 4 ст. л.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
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