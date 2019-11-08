FOODOBOZ | Салат с яблоками и курицей

Это невероятно вкусная, ароматная и красивое блюдо. Салат имеет очень нежный и приятный вкус благодаря вареном куриному мясу и вареным яйцам.

Твердый сыр обеспечит блюде легкую соленую нотку. Кроме этого мы используем кисло-сладкую яблоко, благодаря которому в соответствии салат будет иметь легкую кислинку. Все эти ингредиенты мы будем измельчать, а потом перемешивать, преподавать в креманки и поливать майонезом перед непосредственно подачей к столу. Такой салат, действительно, имеет оригинальный вкус и фантастически привлекательный вид, поэтому он точно завоюет расположение всех ваших родных во время праздничного застолья.

ингредиенты

Куриное филе - 2 шт.

Яблоки - 1 шт.

Сыр твердый - 200 г.

Яйца - 3 шт.

Майонез - по вкусу

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!