FOODOBOZ | Салат с яблоками и курицей

FOODOBOZ | Салат с яблоками и курицей53 Читать материал на украинском
Это невероятно вкусная, ароматная и красивое блюдо. Салат имеет очень нежный и приятный вкус благодаря вареном куриному мясу и вареным яйцам.
Твердый сыр обеспечит блюде легкую соленую нотку. Кроме этого мы используем кисло-сладкую яблоко, благодаря которому в соответствии салат будет иметь легкую кислинку. Все эти ингредиенты мы будем измельчать, а потом перемешивать, преподавать в креманки и поливать майонезом перед непосредственно подачей к столу. Такой салат, действительно, имеет оригинальный вкус и фантастически привлекательный вид, поэтому он точно завоюет расположение всех ваших родных во время праздничного застолья.
ингредиенты
Куриное филе - 2 шт.
Яблоки - 1 шт.
Сыр твердый - 200 г.
Яйца - 3 шт.
Майонез - по вкусу
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