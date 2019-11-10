FOODOBOZ | Салат из филе курицы

Очень смачноий, простой, но в то же время нестандартный салат. В его состав входит минимальное количество ингредиентов, а точнее 3 основных, один – по желанию и, конечно, заправка.

Основную роль в салате играет филе курицы. Оно предоставляет нежности и сытности салата. Также в его состав входят консервированные ананасы и сыр. Если вы не являетесь противником пикантности, то предлагаем вам добавить в салат еще чеснока. Будьте уверены, благодаря этому блюдо приобретет особый а также уникального вкуса. В качестве заправки используется майонез.

В общем блюдо получается довольно сытная, но ананасы придают салатовые немного легкости и сочности. Чеснок, в свою очередь добавляет пикантности и исключительного вкуса.

ингредиенты

Куриное филе - 250 г.

Консервированные ананасы - 150 г.

Сыр твердый - 100 г.

Чеснок - 1-2 зуб.

Майонез - по вкусу.

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