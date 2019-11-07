FOODOBOZ | Салат из рукколы с яйцом

В этом рецепте мы будем использовать перепелиные яйца, они предоставят салата праздничного и яркого вида.

Такую закуску можно подавать к праздничному столу, а также использовать как гарнир к мясу или рыбе. Примечательно, что яйца перепелов содержат в 4,5 раза больше фосфора, железа и калия, чем куриные.

ингредиенты

Руккола - 200 г.

Помидоры "Черри" - 4 шт.

Яйца перепелиные - 6 шт.

Оливковое масло - 2-3 ст. л.

Прованские травы - 2 ч. Л.

Соль - по вкусу.

Бальзамический уксус - 1 ст. л.

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