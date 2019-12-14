FOODOBOZ | Салат "Шопский"
Сегодня приготовим легкий, изысканный салат, который готовят преимущественно на Балканах. Он очень прост в приготовлении, а также невероятно вкусный и полезный.
Для приготовления "шопски" салата вам необходимо будет купить любой соленый мягкий сыр. В этом рецепте мы используем "Моцарелла", но вы также можете взять "Фету" или "Брынзу". Эта закуска отлично сочетается с запеченной рыбой или курицей.
ингредиенты
Помидор - 3 шт.
Свежие огурцы - 4 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Сыр Моцарелла - 200 г.
Соль - 1 ч. Л.
Перец черный молотый - по вкусу.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Перец болгарский зеленый - 1 шт.
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