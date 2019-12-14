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14 декабря • обновлено в 10:21
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FOODOBOZ | Салат "Шопский"

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Сегодня приготовим легкий, изысканный салат, который готовят преимущественно на Балканах. Он очень прост в приготовлении, а также невероятно вкусный и полезный.

Для приготовления "шопски" салата вам необходимо будет купить любой соленый мягкий сыр. В этом рецепте мы используем "Моцарелла", но вы также можете взять "Фету" или "Брынзу". Эта закуска отлично сочетается с запеченной рыбой или курицей.

ингредиенты

Помидор - 3 шт.

Свежие огурцы - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр Моцарелла - 200 г.

Соль - 1 ч. Л.

Перец черный молотый - по вкусу.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Перец болгарский зеленый - 1 шт.

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FOOD OBOZ
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