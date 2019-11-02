FOODOBOZ | Салат с сыром

Очень вкусный, фантастически ароматный и красивый салат с сыром. Кроме основного ингредиента мы также используем крабовые палочки, благодаря которым салат будет иметь нежный и мягкий вкус.

Также нам понадобятся свежие огурцы, которые сделают салат сочным, ароматным и легким. Еще нам понадобится особый компонент, который обеспечит салат пикантным вкусом и ароматом. Вы уже, наверное, догадались, что это чеснок. Комплексно все эти ингредиенты формируют столь совершенный баланс вкуса, вы будете приятно удивлены результатом своего кулинарного творения. Такой салат сможет стать украшением не только обычного, но даже праздничного стола.

ингредиенты

Сыр твердый - 200 г.

Крабовые палочки - 200 г.

Свежие огурцы - 3-4 шт.

Чеснок - 2-3 зуб.

Майонез - по вкусу

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