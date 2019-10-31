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31 октября • обновлено в 10:50
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FOODOBOZ | Салат с рисом и тунцом

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Салат с рисом и тунцом - это очень вкусное, сытное, но в то же время нежное и мягкое на вкус блюдо.

Салат очень легкий в приготовлении, содержит доступные и простые ингредиенты, но несмотря на это получается фантастически вкусным и ароматным. Такой салат можно приготовить в будни и в праздничные дни. Особенно аппетитно блюдо будет выглядеть, когда вы ее красиво задекорируйте.

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Тема
FOOD OBOZ
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