FOODOBOZ | Салат с рисом и тунцом

Салат с рисом и тунцом - это очень вкусное, сытное, но в то же время нежное и мягкое на вкус блюдо.

Салат очень легкий в приготовлении, содержит доступные и простые ингредиенты, но несмотря на это получается фантастически вкусным и ароматным. Такой салат можно приготовить в будни и в праздничные дни. Особенно аппетитно блюдо будет выглядеть, когда вы ее красиво задекорируйте.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!