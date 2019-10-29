FOODOBOZ | Салат с яблоками и морковью

Он очень легкий и быстрый в приготовлении, а также содержит исключительно полезные ингредиенты, которые комплексно образуют невероятно красивый баланс цвета.

Хотите попробовать что-нибудь вкусненькое, витаминное и чрезвычайно нежное на вкус? Хотите порадовать своих близких вкусным салатиком, который одновременно будет кислую и сладкую нотку? Беспокоитесь о здоровье своих родных? – Тогда приготовьте им фантастически вкусный и витаминный салатик из яблок и моркови. Такой салат понравится не только взрослым, но и детям, ведь в его состав еще входят изюм, мед и йогурт. Приготовить такой салат можно за считанные минуты. А вот позитивный настрой от скуштованои блюда сохранится надолго.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!