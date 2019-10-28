FOODOBOZ | Салат с яблоком и крабовыми палочками

Хотите порадовать своих родных вкусным и оригинальным салатиком? Любите крабовые палочки? Тогда этот рецепт вам точно понравится.

Готовим вкусный и уникальный салат с крабовыми палочками и яблоком. Кроме двух основных ингредиентов нам еще понадобится консервированная кукуруза, а также вареные яйца. Все эти компоненты мы заправим майонезом.

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