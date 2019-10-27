Главная Новости
27 октября • обновлено в 07:26
МоваЯзык
МедОбоз Главная

FOODOBOZ | Салат с виноградом и сыром

62 Читать материал на украинском

Предлагаем совместить Виноград и сыр, немного их дополнить и приготовить полноценную блюдо, которое станет украшением праздничного стола.

Виноград – это компонент, который предоставит салата свежую сладко-кислую нотку, сыр – сытность и соленый привкус. Кроме них нам также понадобится копченая колбаса и майонез. Смешав все эти ингредиенты вы получите вкуснейший салат, который понравится не только женщинам, но и мужчинам. Итак, только три ингредиента и заправка, совсем немного вашего свободного времени, хорошее настроение и позитив и вуаля – салат уже у вас на столе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "FOOD OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
FOOD OBOZ
Тег
салат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости