FOODOBOZ | Салат с виноградом и сыром

FOODOBOZ | Салат с виноградом и сыром62 Читать материал на украинском
Предлагаем совместить Виноград и сыр, немного их дополнить и приготовить полноценную блюдо, которое станет украшением праздничного стола.
Виноград – это компонент, который предоставит салата свежую сладко-кислую нотку, сыр – сытность и соленый привкус. Кроме них нам также понадобится копченая колбаса и майонез. Смешав все эти ингредиенты вы получите вкуснейший салат, который понравится не только женщинам, но и мужчинам. Итак, только три ингредиента и заправка, совсем немного вашего свободного времени, хорошее настроение и позитив и вуаля – салат уже у вас на столе.
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