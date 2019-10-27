FOODOBOZ | Салат с виноградом и сыром

Предлагаем совместить Виноград и сыр, немного их дополнить и приготовить полноценную блюдо, которое станет украшением праздничного стола.

Виноград – это компонент, который предоставит салата свежую сладко-кислую нотку, сыр – сытность и соленый привкус. Кроме них нам также понадобится копченая колбаса и майонез. Смешав все эти ингредиенты вы получите вкуснейший салат, который понравится не только женщинам, но и мужчинам. Итак, только три ингредиента и заправка, совсем немного вашего свободного времени, хорошее настроение и позитив и вуаля – салат уже у вас на столе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram