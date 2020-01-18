FOODOBOZ | Салат с яйцом, свежей капустой и огурцом
Салат с яйцом, свежей капустой и огурцом
Время приготовления – 20 мин
Количество порций - 3
ингредиенты:
Яйца - 3 шт
Огурцы - 2 шт
Свежая капуста - 1/4 кочана
зелень петрушки
Соль по вкусу
Мелкой соломкой шинкуем капусту.
Солим и разминаем чтобы капуста пустила сок
Огурцы нарезаем тонкими полукольцами
Яйца нарезаем кубиками
Мелко нарезаем зелень петрушки и лука
смешиваем ингредиенты
добавляем сметану
Солим по вкусу
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