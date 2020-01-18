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18 января • обновлено в 07:23
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FOODOBOZ | Салат с яйцом, свежей капустой и огурцом

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Салат с яйцом, свежей капустой и огурцом

Время приготовления – 20 мин

Количество порций - 3

ингредиенты:

  1. Яйца - 3 шт

  2. Огурцы - 2 шт

  3. Свежая капуста - 1/4 кочана

  4. зелень петрушки

  5. зеленый лук

  6. сметана

  7. Соль по вкусу

  • Мелкой соломкой шинкуем капусту.

  • Солим и разминаем чтобы капуста пустила сок

  • Огурцы нарезаем тонкими полукольцами

  • Яйца нарезаем кубиками

  • Мелко нарезаем зелень петрушки и лука

  • смешиваем ингредиенты

  • добавляем сметану

  • Солим по вкусу

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FOOD OBOZ
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