Салат с сухариками - простая, летняя и легкеа блюдо. Приготовление занимает не более 15 минут, однако изысканный вкус удивит всех ваших гостей и домашних.

Для приготовления Радма покупать сыр соленых сортов, чтобы салат не получился слишком пресным. Вы также можете добавлять собственные ингредиенты, например, маслины или отварное куриное филе. Салат с сухариками хорошо подойдет в качестве гарнира на каждый день или как закуска к праздничному столу.

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