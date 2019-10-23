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24 октября • обновлено в 09:19
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FOODOBOZ | Салат с сухариками

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Салат с сухариками - простая, летняя и легкеа блюдо. Приготовление занимает не более 15 минут, однако изысканный вкус удивит всех ваших гостей и домашних.

Для приготовления Радма покупать сыр соленых сортов, чтобы салат не получился слишком пресным. Вы также можете добавлять собственные ингредиенты, например, маслины или отварное куриное филе. Салат с сухариками хорошо подойдет в качестве гарнира на каждый день или как закуска к праздничному столу.

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FOOD OBOZ
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