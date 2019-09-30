FOODOBOZ | Теплый салат со спаржей

Теплые салаты сейчас популярны во всем мире и пользуются большим спросом.

Если несколько лет назад это блюдо готовили преимущественно в ресторанах, то сейчас очень много хозяек экспериментируют с созданием такого типа блюд у себя на кухне. И многим это удается.

Нужно лишь немного терпения и, конечно, желание создать теплый салат по определенному рецепту.

Как правило, все теплые салаты в своем составе имеют или листья салата, или руколу, или салат Ромен или Айсберг. То есть практически каждый из них содержит зелень и теплое мясную, рыбную или грибную часть.

Сегодня мы предлагаем вам создать легкий, но очень изящный и праздничный салат со спаржей.

В основе этого блюда лежит только 4 ингредиенты, но каждый из них дополняет друг друга, придает особый вкус и запах другому. Все вместе они составляют не просто эстетическую, но и гастрономическую феерию, которая не оставит равнодушным даже самого требовательного гурмана.

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