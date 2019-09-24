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24 сентября • обновлено в 17:20
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Салат с курицей, орехами и фасолью

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Принято считать, что салаты, которые украсят новогодний стол обязательно должны быть сытными, калорийными, а, следовательно, заправленными майонезом.

Хотим сломать этот стереотип и предложить вам рецепт новогоднего салата без майонеза. Несмотря на отсутствие этого компонента салат все равно получается сытным и питательным, поскольку содержит в своем составе ингредиенты, богатые белком. Нам, в частности, понадобятся оливки, красная консервированная фасоль, куриное филе, орехи, лук, а также оригинальная заправка, которую мы приготовим собственноручно и которая будет абсолютно полезной и, конечно, вкусной.

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Тема
FOOD OBOZ
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