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30 сентября • обновлено в 19:10
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Салат с соленой семгой

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Очень вкусный и витаминный салат, который содержит в своем составе исключительно полезные ингредиенты. Основным компонентом салата является соленая семга.

Она, собственно, станет "изюминкой" и неотъемлемым элементом блюда. Кроме этого мы используем пекинскую капусту, свежие огурцы и помидоры, а также яйца, укроп и заправку (состоящей из лимонного сока и растительного масла).

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Тема
FOOD OBOZ
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