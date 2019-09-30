Салат с соленой семгой

Очень вкусный и витаминный салат, который содержит в своем составе исключительно полезные ингредиенты. Основным компонентом салата является соленая семга.

Она, собственно, станет "изюминкой" и неотъемлемым элементом блюда. Кроме этого мы используем пекинскую капусту, свежие огурцы и помидоры, а также яйца, укроп и заправку (состоящей из лимонного сока и растительного масла).

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