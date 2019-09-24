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24 сентября • обновлено в 17:20
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Фруктовый салат для детей

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Ваши дети очень любят сладости? Ни дня не могут обойтись без сладких вкусностей? Вы волнуетесь за них, но ничего не можете с этим поделать?

Мы вам в этом поможем. Существует стереотип, что вкусные десерты все высококалорийные, а следовательно и вредны. Но это не так. Блюда, содержащие фруктовый микс наоборот абсолютно полезными для организма. Поэтому мы предлагаем вам рецепт очень вкусного, яркого, сладкого и ароматного фруктового салата. От этой кулинарной феерии будут в восторге не только дети, но и все взрослые. Приготовьте это блюдо и вы покорите родителей и детей своими кулинарными умениями, а также подарите им много положительных и светлых эмоций.

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FOOD OBOZ
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