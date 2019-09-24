Салат с перепелиными яйцами и курицей27 Читать материал на украинском
Салат с перепелиными яйцами и курицей – это очень вкусная, ароматная и витаминная пища, которая с легкостью сможет стать украшением любого праздничного стола.
Кроме того, что салат вкусный и ароматный, он еще очень красив. Это связано с тем, что в его состав входят яркие и сочные компоненты. К ним относятся: болгарский перец, помидоры черри, свежий огурец, лук и тому подобное. Приготовить такой салат совсем не сложно, однако, нужно запастись всеми ингредиентами и хорошим настроением, чтобы салат был идеальные характеристики.
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