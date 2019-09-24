Салат из авокадо и красной рыбой

Предлагаем приготовить действительно царскую, изысканную закуску для праздничного стола.

Салаты из авокадо и красной рыбой очень популярны во всем мире. Продукты хорошо сочетаются между собой, а также содержат большое количество белка, витаминов, магния и кальция. Готовится закуска быстро и очень просто. Если не успеваете приготовить к приходу гостей оригинальное блюдо, то рецепт этого салата всегда выручит вас.

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