Салат из авокадо и красной рыбой

Салат из авокадо и красной рыбой32 Читать материал на украинском
Предлагаем приготовить действительно царскую, изысканную закуску для праздничного стола.
Салаты из авокадо и красной рыбой очень популярны во всем мире. Продукты хорошо сочетаются между собой, а также содержат большое количество белка, витаминов, магния и кальция. Готовится закуска быстро и очень просто. Если не успеваете приготовить к приходу гостей оригинальное блюдо, то рецепт этого салата всегда выручит вас.
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