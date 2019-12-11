FOODOBOZ | Салат с яйцом и редисом
Салат с яйцом и редисом – это довольно простой, но в то же время вкусный, ароматный и привлекательный салат, который придется по вкусу всем, кто его попробует.
Он витаминный, яркий, легкий и сытный одновременно. Такой салат можно приготовить не только для буднего застолья. Он с легкостью сможет стать украшением праздничного стола. Но в таком случае вам нужно проявить свою фантазию и красиво подать салат.
ингредиенты
Редис - 300 г.
Яйца - 4 шт.
Зеленый лук - по вкусу
Соль - по вкусу
Майонез - по вкусу
Сметана - По вкусу
Петрушка - по вкусу
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