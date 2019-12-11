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11 декабря • обновлено в 07:51
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FOODOBOZ | Салат с яйцом и редисом

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Салат с яйцом и редисом – это довольно простой, но в то же время вкусный, ароматный и привлекательный салат, который придется по вкусу всем, кто его попробует.

Он витаминный, яркий, легкий и сытный одновременно. Такой салат можно приготовить не только для буднего застолья. Он с легкостью сможет стать украшением праздничного стола. Но в таком случае вам нужно проявить свою фантазию и красиво подать салат.

ингредиенты

Редис - 300 г.

Яйца - 4 шт.

Зеленый лук - по вкусу

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Сметана - По вкусу

Петрушка - по вкусу

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FOOD OBOZ
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