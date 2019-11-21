Проект Morpheus – проект NASA, который был запущен в 2010 году с разработки испытательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой.

летающий транспорт скриншот из видео

летающий транспорт скриншот из видео

Аппарат использует нетоксичное горючее, обладает средствами автоматической посадки и обнаружения опасности. Проект нацелен на многоразовое использование космонавтами, что существенно снизит стоимость полетов.

летающий транспорт скриншот из видео

летающий транспорт скриншот из видео

Двигатель прототипа использует ракетное топливо, которое не только безопаснее и дешевле обычного сырья, но также может быть изготовлено на поверхности Луны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!