Нам, рожденным ходить, не слишком легко дается освоение активного передвижения по воздуху.

Недаром до максимальной расчетной высоты полета (более 3 км) пока что не поднимался ни один пилот Flyboard Air. Даже на опытнейшего Фрэнки Запата испытания флайборда произвели сильное впечатление.

Flyboard Air - новое средство передвижения Скриншот из видео

Flyboard Air - новое средство передвижения Скриншот из видео

"Я очень нервничал перед первым полетом, хотя, как только поднялся в воздух, сомнения исчезли. Это был неописуемый восторг", — рассказывает пилот.

Flyboard Air - новое средство передвижения Скриншот из видео

Flyboard Air - новое средство передвижения Скриншот из видео

Возможно, мы стоим на пороге появления еще одного спорта, а затем и средства передвижения.

"Сколь ни совершенен Flyboard Air, стоит помнить, что вообще-то вы летите со скоростью за 100 км/ч, да еще и с 20 л авиационного топлива за плечами. Это довольно рискованно, — признает Кристиан Алибар. — Фрэнки считает, что риск оправдан. Я тоже так думаю, а насколько это приемлемо для вас — решайте сами".

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