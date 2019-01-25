Избиение учителя в Киеве: версия родителей школьника 526

Появились новые подробности громкого дела об избиении учителя физкультуры в киевском лицее. Мать мальчика, у которого возник конфликт с физруком, утверждает, что ее муж всего лишь защищал своего ребенка.

Ольга Свердликова решила пообщаться с журналистами, поскольку ее возмутило, что СМИ якобы необъективно и односторонне освещают инцидент.

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