Избиение учителя в Киеве: версия родителей школьника

Избиение учителя в Киеве: версия родителей школьника526
Появились новые подробности громкого дела об избиении учителя физкультуры в киевском лицее. Мать мальчика, у которого возник конфликт с физруком, утверждает, что ее муж всего лишь защищал своего ребенка.
Ольга Свердликова решила пообщаться с журналистами, поскольку ее возмутило, что СМИ якобы необъективно и односторонне освещают инцидент.
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