Финляндия – Украина: видеотрансляция матча отбора на женский Евробаскет-2021

Национальная женская сборная Украины по баскетболу в субботу, 6 февраля, проведет заключительный матч отбора на чемпионат Европы-2021.

В португальском Порту в так называемом пузыре команда Срджана Радуловича сыграет с Финляндией. OBOZREVATEL проведет онлайн-видеотрансляцию матча Финляндия – Украина. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Нашим девушкам, чтобы завоевать путевку в финальную часть Евробаскета-2021, необходимо попасть в число пять лучших команд среди тех, которые займут вторые места.

"Желто-синим" необходимо выигрывать с максимальной разницей у финнок, а также следить за раскладами в других группах. Перед заключительными матчами подопечные Радуловича занимают четвертое место в рейтинге вторых мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Срджан Радулович назвал трудным матч с Португалией в отборе на женский Евробаскет-2021, несмотря на разгромный счет в пользу нашей команды.