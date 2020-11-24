Подрыв воинской части в Карабахе

Юрий Сергиенко Видео 19:32, 24.11.2020 Обновлено: 19:40, 24.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Австралии врач случайно остановила новую волну коронавируса

Байден выбрал на ключевые посты критиков России и Путина

Денег не будет

США приготовили новые "санкции из ада": журналист пояснил, как Россию уничтожат финансово

У Авдеевки вражеский снайпер убил украинского воина