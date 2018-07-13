Філософія "пусто-порожнього горища" | Альо, гараж! REBOOT #059

Щось ми вже остаточно заплуталися. Так ми бойкотуємо перегляд "Чемпіонату світу" з футболу? Чи уважно спостерігаємо за подіями що відбуваються на стадіонах Білокам’яної? А фінал - попереду. Дивимось ми його, чи не дивимось? А якщо дивимось, то за кого вболіваємо? Суспільство в розгубленості. І вимагає чітких вказівок - хто нас сьогодні друг, а хто - ні. Яка “кричалка” - перемога, а яка - “зрада”.