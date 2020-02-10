Философия фэншуй: дизайнер рассказала, как изменить жизнь к лучшему

Фэншуй дизайнер Сюзанна Ланьо в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она рассказала, как философия фэн-шуй влияет на жизнь человека, на успех в бизнесе и отношения с близкими.

"Раньше услугами специалистов по фэншуй пользовались только очень состоятельные люди, и они не хотели делиться этими знаниями со всеми остальными, теперь эти знания стали доступными", - заявила Ланьо.

Она призналась, что никогда не использует свои знания, чтобы навредить кому-то.

"Я выступаю за экологичность, поэтому я выбираю заказчиков, у которых экологичные цели. Я считаю, что мы должны творить общее благо для себя и для всех остальных", - отметила Ланьо.

Дизайнер также поделилась историей возникновения философии фэншуй.

"Я училась у одной из лучших преподавательниц. Она преподает для звезд Голливуда. Фэншуй изобрели шаманы, которых звали при строительстве домов, но со временем они увидели определенную закономерность, которая повторяется каждый раз, и вывели определенные правила из этой последовательности событий", - заявила Ланьо.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!