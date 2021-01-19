OBOZREVATEL TV анонсував фільм "Український космос"

Марина Погорилко Видео 12:29, 19.01.2021 Обновлено: 12:51, 19.01.2021

Про космічний потенціал та про те, чи є в України шанс на підкорення космічного простору. У нашому фільмі "Український космос"

https://www.obozrevatel.com/kino/obozrevatel-tv-pokazhet-unikalnyij-film-o-kosmicheskom-potentsiale-ukrainyi-videoanons.htm

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