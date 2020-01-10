Филарет отозвал свою подпись: что это значит для ПЦУ

Религиовед Людмила Филипович в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала информацию об отзыве подписи под созданием ПЦУ патриархом Филаретом.

"Как человек Филарет может что угодно. Но как бывший глава церкви, я думаю, что это необдуманный шаг с его стороны. Я думаю, что он не принял новую модель украинской церкви. Однако, по моему мнению, его решение ничего не изменит . Просто он еще дальше отходит от украинской церкви, которую сам и создал", - заявила религиовед.

По ее мнению, для ПЦУ такое отдельное заявление Филарета не будет иметь никаких последствий.

"Церковь это не только "я" - это, прежде всего, сообщество", - заявила Филипович.

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