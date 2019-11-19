Креативный транспорт
В Финляндии прошел конкурс на самое необычное средство передвижения.
В состязании участвовали команды из разных стран. Оценивалось как время, затраченное на прохождение трассы, так и креативность разработок.
Креативный транспорт
скриншот с видео
Креативный транспорт
скриншот с видео
Впервые подобные гонки были организованы в Брюсселе в 2000 году.
По правилам, транспортные средства должны обладать возможностью рулевого управления и торможения.
Креативный транспорт
скриншот с видео
Креативный транспорт
скриншот с видео
Команда, которая затратила наименьшее время на прохождение дистанции, не обязательно одерживает победу.
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