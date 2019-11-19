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19 ноября • обновлено в 07:15
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Креативный транспорт

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В Финляндии прошел конкурс на самое необычное средство передвижения.

В состязании участвовали команды из разных стран. Оценивалось как время, затраченное на прохождение трассы, так и креативность разработок.

Креативный транспорт

Креативный транспорт

скриншот с видео

Креативный транспорт

Креативный транспорт

скриншот с видео

Впервые подобные гонки были организованы в Брюсселе в 2000 году.

По правилам, транспортные средства должны обладать возможностью рулевого управления и торможения.

Креативный транспорт

Креативный транспорт

скриншот с видео

Креативный транспорт

Креативный транспорт

скриншот с видео

Команда, которая затратила наименьшее время на прохождение дистанции, не обязательно одерживает победу.

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