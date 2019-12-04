Феромагнит - жидкость нового поколения

Среди изобретений, применяемых в современной электроакустике, особый интерес представляет ферромагнитная жидкость. Сегодня на YouTube можно увидеть немало красивых фокусов с ее использованием, но дело даже не в этом. Появление этой жидкости было напрямую связано с разработкой космической техники.

Ферромагнитную жидкость создал американский ученый Стив Папелл более 50 лет назад. В то время Папелл работал инженером в NASA и участвовал в разработке двигателей для космических аппаратов.

Феромагнит видео из скриншота

Феромагнит видео из скриншота

Созданная Папеллом жидкость оценивается как очень весомый вклад — этим изобретением он заложил основу одной из новых отраслей физического знания — феррогидродинамики.

Несмотря на своё происхождение, сегодня это изобретение применяется во вполне земных устройствах, начиная от жестких дисков и заканчивая жидкостными компьютерами и крайне своеобразными часами. Жидкость востребована в электронике, машиностроении, медицине, оборонке и массе других областей.

Феромагнит видео из скриншота

Феромагнит видео из скриншота

Ферромагнитная жидкость — одно из интереснейших изобретений прошлого столетия, внедрение которого только начинается.

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