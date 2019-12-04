В данном ролике мы увидим очередной интересный способ добраться до школы при помощи маленького транспортного средства.

Занимательный путь в школу Скриншот из видео

Это тележка на трёх колёсах, которая имеет руль, ручку тормоза, и кресло для ездока. Движение осуществляется за счет силы земного притяжения на спуске.

Занимательный путь в школу Скриншот из видео

На данном виде транспорта можно эффектно передвигаться по городу и выполнять различные трюки.

Занимательный путь в школу Скриншот из видео

Задние колёса подвижны, поэтому тележка выполняет скольжение по дороге, подвергая тележку заносам.

Занимательный путь в школу Скриншот из видео

Это эффектное средство, которое может впечатлить всех сверстников.

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