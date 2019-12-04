Занимательный путь в школу
В данном ролике мы увидим очередной интересный способ добраться до школы при помощи маленького транспортного средства.
Занимательный путь в школу
Скриншот из видео
Это тележка на трёх колёсах, которая имеет руль, ручку тормоза, и кресло для ездока. Движение осуществляется за счет силы земного притяжения на спуске.
Занимательный путь в школу
Скриншот из видео
На данном виде транспорта можно эффектно передвигаться по городу и выполнять различные трюки.
Занимательный путь в школу
Скриншот из видео
Задние колёса подвижны, поэтому тележка выполняет скольжение по дороге, подвергая тележку заносам.
Занимательный путь в школу
Скриншот из видео
Это эффектное средство, которое может впечатлить всех сверстников.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.