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4 декабря • обновлено в 13:38
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Занимательный путь в школу

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В данном ролике мы увидим очередной интересный способ добраться до школы при помощи маленького транспортного средства.

Занимательный путь в школу

Занимательный путь в школу

Скриншот из видео

Это тележка на трёх колёсах, которая имеет руль, ручку тормоза, и кресло для ездока. Движение осуществляется за счет силы земного притяжения на спуске.

Занимательный путь в школу

Занимательный путь в школу

Скриншот из видео

На данном виде транспорта можно эффектно передвигаться по городу и выполнять различные трюки.

Занимательный путь в школу

Занимательный путь в школу

Скриншот из видео

Задние колёса подвижны, поэтому тележка выполняет скольжение по дороге, подвергая тележку заносам.

Занимательный путь в школу

Занимательный путь в школу

Скриншот из видео

Это эффектное средство, которое может впечатлить всех сверстников.

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