Автомобиль Bloodhound LSR длиною 12,9 метра и весом 6.4 тонны, оснащенный реактивным двигателем, развил скорость 1010 км/ч.

Испытания проводились в пустыне Black Rock на трассе длиной 21 км.

Самый быстрый автомобиль скриншот из видео

Самый быстрый автомобиль скриншот из видео

Автомобиль был оснащен множеством датчиков, которые помогут инженерам оценить степень аэродинамического сопротивления на разных скоростях, а также тонкости работы реактивной установки для дальнейшего усовершенствования.

Мощность реактивной установки: 135 000 л.с.

Самый быстрый автомобиль скриншот из видео

Самый быстрый автомобиль скриншот из видео

Рекорд скорости был поставлен Энди Грином в 1997 году на реактивном автомобиле Thrust SSC и составляет 1230 км/ч.

Побить это достижение команда планирует в 2020 году.

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