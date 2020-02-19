Фарт-чи-нефарт | Альо, гараж! REBOOT #352

Отже, як не крути-верти, а нарешті остаточно стало зрозуміло

- навіщо взагалі “земельне питання” було вкинуто під купол Вищого Законодавчого органу країни.

Обізнані люди стверджують, таким чином з'явилася реальна перспектива заблокувати роботу Парламенту І все. Ну тобто взагалі - все. Іншої мету не має, не було і не може бути. Від слова - “ваапче”...

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