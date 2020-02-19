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19 февраля • обновлено в 23:05
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Фальшивые доллары в Украине: как не попасть в ловушку мошенников

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Экономист Евгений Невмержицкий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о том, что в Украине распространяют фальшивые доллары и дал советы, как не купить фальшивую валюту.

"Надо ответственно относиться к этому вопросу. Доллары продолжают быть важной составляющей нашей жизни. Надо проверять очень простые вещи, если Вам нужно делать какую-то большую уплату, то надо не пожалеть и взять в аренду ультрафиолетовое устройство для проверки. Надо также учитывать, что современные подделки могут сымитировать утрафиолетовые рисунки. Но не все. В фальшивках нет настоящего высококачественного водяного знака и красных и коричневых ворсинок. То есть простая внимательность может на 100% спасти от ловушки мошенников", - заявил Невмержицкий.

Он добавил, что качество подделок будет только расти в будущем, но ни одна подделка не введет в заблуждение внимательного гражданина, который предварительно подготовится к проверке и почитает информацию в интернете.

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