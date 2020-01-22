Фальшивое сливочное масло в Украине: эксперт рассказала об опасности

Специалист в области качества и безопасности пищевой продукции Елена Сидоренко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о появлении массового фальсификата сливочного масла.

"Фальсификат потому и называется так, потому что он опасен, и там использованы неизвестные компоненты. На оригинале написано, что входит в состав продукта, и потребитель знает, что он потребляет. А фальсификат является бомбой, которая неизвестным образом может повлиять на состояние здоровья . Мне сложно представить, чтобы на официальном производстве подмешивались какие-то неизвестные или запрещенные компоненты, а вот в фальсификате такое может быть", - заявила эксперт.

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