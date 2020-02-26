Факельное шествие: 102 года независимости Эстонии

В Таллине вечером в понедельник, 24 февраля, состоялось многотысячное факельное шествие "За Эстонию!", посвященное 102-й годовщине независимости республики.

Фото и видео впечатляющего действия опубликовали местные СМИ: Delfi, ERR, Postimees

Шествие началось на площади Свободы в центре города. Тысячи молодых людей прошли по улицам Старого города и вернулись на главную площадь столицы.

Эстонцы ярко поддержали спикера парламента, члена Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса, показав его портреты с надписью "Ты не один!"

Отметим, именно Пыллуаас неоднократно выступал с требованиями к России вернуть довоенные территории, отошедшие после вхождения Эстонии в состав СССР к РФ. Он критиковал политику Кремля и прямо заявлял, что президент Владимир Путин "не вечен".

После шествия состоялся концерт, который с краткой вступительной речью открыл председатель правящей Консервативной народной партии, министр внутренних дел Март Хельме. Он призвал лидеров республики не бояться при достижении своих целей. "Если вожди не сомневаются, то народ пойдет за ними", – заявил лидер партии.

Шествие в годовщину независимости республики проводится эстонскими консерваторами и молодежной организацией партии уже в седьмой раз. С каждым годом на главную площадь выходит все больше единомышленников.

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