Команда Формулы-1 Aston Martin Racing впервые в истории гоночного спорта провела пит-стоп в условиях невесомости.

Гоночный автомобиль компании Aston Martin (RB1-2005) доставили в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Пит-стоп в невесомости скриншот из видео

Пит-стоп в невесомости скриншот из видео

Для испытаний использовали самолёт Ил-76 МДК, где в искусственной невесомости готовят космонавтов.

Невесомость достигается следующим путем: самолёт подымается на определенную высоту, после чего начинает стремительно падать вниз. Благодаря этому в грузовом отсеке на некоторое время создается эффект невесомости.

Пит-стоп в невесомости скриншот из видео

Пит-стоп в невесомости скриншот из видео

У команды, состоящей из 16 человек, было около 15 секунд для выполнения задачи.

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