Евросоюз предоставит второй транш: Obozrevatel News в 15:00 от 21.03.2019

Евросоюз предоставит второй транш

В Евросоюзе готовы предоставить правительству Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова в фейсбуке. По ее словам, в Европе оценили прогресс в выполнении Украиной программы, необходимой для следующего транша. И подтвердили готовность предоставить кредитную поддержку проектов Приазовья.

В ЦИК показали бюллетень для выборов

Крупнейший за всю историю Украины бюллетень для президентских выборов показали на брифинге Центральной избирательной комиссии. На этот раз его длина 80 сантиметров. Чтобы изготовить почти 30 млн бюллетеней на первый тур выборов, на государственном "Полиграфкомбинат" заказали более 430 тон бумаги. Для государства он обошелся в четыре гривны каждый. Всего на печать этих документов потратили из государственного бюджета более 165 млн гривень.

Жесткий ультиматум Лондону

Лондон выдвинули жесткий ультиматум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что парламент Великобритании должен как можно быстрее проголосовать за соглашение по Brexit. Только тогда Британии разрешат остаться в составе ЕС до конца июня.

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