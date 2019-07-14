Путин не изменится. Но смерти диктаторов дают надежду – спецкор "Медузы" 2т

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Илья Жегулев – спецкор "Медуза", а также директор бакалавриата журналистики в Институте общественных наук Российской академии хозяйства и госслужбы рассказал о деле Ивана Голунова, свободе слова в РФ и Украине и опасной деятельности "Миротворца".

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