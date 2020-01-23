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23 января • обновлено в 18:21
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Еврейский вопрос в Украине и России: историк рассказал о разнице во взглядах

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Историк Андрей Плахонин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал празднования международного Дня памяти жертв Холокоста в понедельник 27 января 2020.

"Эти события нужно вспоминать не только сегодня, не только 27 января. Мероприятий по всему миру очень много, поэтому все торжественные мероприятия продолжаются несколько недель. А в этом году юбилей, поэтому собственно и стальки меры", - заявил Плахонин.

Он рассказал, в почему заключается природа антисемиизму.

"Для человека всегда проблемой был вопрос свой-чужой. Если мы уже о Холокосте говорим, давайте вспомним, как славяне называли немцы - от слова" немой ", не понятен. Так же христиане относились к евреям. Сейчас у нас в обществе есть цыгане, которых не любят в обществе. Они до сих пор не имеют собственного государства, поэтому о их холокост не так громко говорят в мире ", - отметил историк.

Он добавил, что в Украине есть проблема с антисемитизмом, но масштабы проблем в Украине нельзя сравнивать с масштабами антисемитизма в России.

"Обвиняя Украину в Холокосте, Путин объясняет агрессию России против Украины. Так же в свое время оказывал Сталин в отношении Польши. Это все часть пропаганды. Когда Путин говорит про евреев и про еврейский вопрос, он имеет в виду совсем другое", - заявил Плахонин.

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