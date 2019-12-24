Это типичная Лукашенщина: Николай Томенко о снижении цен на бензин

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал закон о децентрализации в Украине, и чем он отличается от предыдущего законопроекта Порошенко.

"Что такое отопительный сезон в Украине? Мы его официально начали 15 октября. Надо поблагодарить климат, ведь реально на месяц позже начался сезон. ВУЗы точно начали позже, у них и так денег нет. То есть у нас уже больше двух месяцев идет отопительный сезон. Значит, бюджеты приняты, все принято. И когда они будут собираться, на Рождество? И это же не просто так - вернуть деньги... Нужно пересмотреть бюджеты, ведь местные бюджеты будут недополучать поступления и т.д.", - заявил лидер партии "Родная страна".

По мнению политика этот вопрос нужно было поднимать еще 15 ноября.

"Президент сказал, а Гончарук повторил. Это типичная Лукашенщина", - отметил Томенко.

Он сравнил эту ситуацию со снижением цен на бензин после встречи президента с операторами на рынке нефтепродуктов.

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