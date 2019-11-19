Это не цензура: почему некоторые видео на YouTube лучше не смотреть

Все соцсети, а это и Facebook, и YouTube, и Instagram, а также менее популярные и распространенные, имеют довольно жесткие правила размещения информации на своих страницах и безжалостно наказывают нарушителей.

Поэтому, вызывает удивление то, как профиль, который сегодня представлен в программе, представленный на двух из трех самых популярных платформах в мире? "Эксперименты", которые проводят его создатели, опасны, поэтому родителям следует быть крайне внимательными и следить за тем, не является их дети поклонниками и подражателями их "опытов", одними из миллионов, просматривающих их видео.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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