Это не цензура: почему некоторые видео на YouTube лучше не смотреть
Все соцсети, а это и Facebook, и YouTube, и Instagram, а также менее популярные и распространенные, имеют довольно жесткие правила размещения информации на своих страницах и безжалостно наказывают нарушителей.
Поэтому, вызывает удивление то, как профиль, который сегодня представлен в программе, представленный на двух из трех самых популярных платформах в мире? "Эксперименты", которые проводят его создатели, опасны, поэтому родителям следует быть крайне внимательными и следить за тем, не является их дети поклонниками и подражателями их "опытов", одними из миллионов, просматривающих их видео.
Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"
Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.