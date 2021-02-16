В Италии начал извергаться вулкан Этна

София Закревская Видео 00:06, 17.02.2021

Во вторник, 16 февраля, на Сицилии (Италия) активизировался вулкан Этна. Из-за извержения аэропорт Катании временно приостановил работу.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского из-за маленькой пенсии

Украина готовит документы на экстрадицию Шария – источник

В Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше, – Витренко

Депутат Билозир пришла в Раду в рубашке от Dior за 50 тысяч грн. Фото

В Кабмине рассказали, сколько будет стоить газ для украинцев до конца года