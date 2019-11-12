Це Естеван Мортенсен, вуличний артист із прізвиськом Тібірін.

Його можна зустріти на вулицях Единбурга. Він - один з небагаточисленних артистів, хто приїжджає на Королівський узвіз, щоб порозважати натовп.

Естеван Мортенсен - вуличний артист скріншот з відео

Естеван Мортенсен - вуличний артист скріншот з відео

Натовп приходить сюди, щоб подивитися виступи артистів для Едінбурзького фестивалю Fringe, які вражають своїми перформансами.

Не дивлячись на те, що він проживає в Единбурзі, він родом із Еквадору. Там він і почав займатися своїм власним розважальним проектом.

Він виглядає як студент Оксбриджу, що поспішає на лекції на своєму велосипеді.

Естеван Мортенсен - вуличний артист скріншот з відео

Естеван Мортенсен - вуличний артист скріншот з відео

Зрештою, те, що він одягнений як Оксбридж Дон чи студент класики, зовсім не означає, що він англієць.

Естеван родом з Кіто, що знаходиться в Еквадорі.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал